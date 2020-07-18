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رياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم ينفي إقامة مباريات الدوري بحضور الجماهير

السبت 18/يوليه/2020 - 10:06 ص
جماهير الدوري السعودي
جماهير الدوري السعودي
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محمد السعيد
نفى إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، صحة ما تردد حول عودة الجماهير بأعداد قليلة، عقب استئناف مسابقة الدوري.


وكانت تقارير سعودية أشارت إلى أن الاتحاد السعودي يدرس عودة الجماهير بنسبة 20%، عقب استئناف دوري المحترفين.


وقال القاسم، خلال الندوة الإرشادية لاستئناف النشاط الكروي: "لم نناقش فكرة عودة الجماهير إلى المدرجات عقب استئناف الدروي اطلاقا".


وأضاف: "شاهدنا بالفعل حضور الجماهير بأعداد قليلة في الدوريات الأوروبية، لكن هذه الفكرة لم تتم مناقشتها من قبل الاتحاد السعودي".


يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا.
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