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حوادث

ضبط عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

السبت 18/يوليه/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيليين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم تحرر محضر بالواقعة واحيل المتهمين للنيابة التى امرت بالتحفظ على المضبوطات وتولت التحقيق.


تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط كل من عمرو ب م  33 سنة عاطل ومقيم عزبة السجن – دائرة المركز وصبري ش س 37 سنة عاطل ومقيم النعناعية – أشمون – منوفية.

وضبط بحوزتهما سلاح نارى  بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن 550 جرام ومبلغ مالي 730 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط العنصر الإجرامى عبد الكريم م م  35 سنة عاطل ومقيم كفر الفقهاء – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه بخزينتها عدد 22 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 300 جرام ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط وليد ع س 45 سنة عاطل ومقيم كفر الولجا دائرة مركز كفر شكر وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن 250 جرام ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.
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