اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، كما تواصل باقي الكليات امتحان طلابها، وذلك وفق خطة شاملة أعدتها الجامعة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات بإدارة الجامعة، سير انتظام الامتحانات، ويؤديها نحو 80 ألف طالب وطالبة من السنوات النهائية والدراسات العليا.





وقال إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء منذ بدايتها الأسبوع الماضي ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.



