برلماني: آثار التنمر مميتة.. والعقوبات الرادعة ستحد من انتشاره بالمجتمع

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدولة والخاصة بممارسة التنمر على الغير، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى.

وأضاف أن دراسة جديدة من جامعات أكسفورد وسوانسي وبرمنجهام تكشف أن التنمر قد يكون له آثار مدمرة ومميتة خاصة عندما يكون عالم الأنترنت طرفا ثالثا، وهو ما انتشر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه لابد من تكون هناك حصص وافية للطلبة لتعليم الطلبة أدب الحوار والتعامل مع الآخر.

وأضاف كما كشفت إحصائيات حديثة لليونسكو أن ربع مليار طفل في المدارس يتعرضون للتنمر في المدارس من إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم، توصلت الدراسة أن 34% من الطلاب تعرضوا للمعاملة القاسية و أن 8% منهم يتعرضون للبلطجة يوميا، مؤكدا على الدور التربوي الذي يجب أن تلعبه المدارس على الدور التعليمي، في ظل انتشار ظاهرة العنف والتنمر بين الطلبة، ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وطالب النائب بحصص وافية للطلبة لتعليم الطلبة أدب الحوار والتعامل مع الآخر، مشيرا إلى ضرورة أن تضع الوزارة لائحة تعاقب على التوبيخ والتنمر، وذلك لمواجهة ظاهرة العنف والتنمر بين طلبة المدارس.