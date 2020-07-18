ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 21 حالة إزالة واسترداد 18 فدانا بمركز أبوتيج

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 21 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بقرى أبو الحارث والبلايزة والزرابى بمركز أبوتيج خلال يوم واحد واسترداد 18 فدان و2645 مترا من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالبناء أو الزراعة وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.





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وأكد محافظ أسيوط على استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.





حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوتيج برئاسة يسرى كامل رئيس المركز وبمشاركة نوابه ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية حملة مكبرة لإزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة بقرى أبو الحارث والبلايزة والزرابى وتم خلالها إزالة 21 حالة تعدى تمثلت في 16 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بالبناء بمساحة 2645 متر بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدى على أراضى أملاك دولة زراعة بمساحة 18 فدانا وتمت الإزالة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مدعومة بقوات الشرطة.





وقال محافظ أسيوط إن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتًا إلى استمرار الحملات وبدون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية مشيرا إلى أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية مشيرا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.