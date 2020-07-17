محافظ أسيوط: استرداد 105 أفدنة و3 آلاف متر مباني لأرض مخصصة لمنطقة التخزين الجمركي ببني غالب

أكد اللواء عصام سعد محاظ أسيوط ،مواصلة الأجهزة التنفيذية أعمالها في تنفيذ الموجة السادسة عشر للازالات حيث تم إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمركز أسيوط خلال حملة مكبرة تمكنت من استرداد 105 فدان و3 آلاف متر مباني مخصصة لمنطقه التخزين الجمركي بنطاق قرية بني غالب على الطريق السريع .





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وأشار محافظ أسيوط الى استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





وقال محافظ أسيوط إن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية والتصدي لأعمال البناء المخالف مؤكدًا إستمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتعدين.





كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز أسيوط بمشاركة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وحسني درويش وكرم عبدالحفيظ نائبا رئيس المركز ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة وفي وجود قوة أمنية من مركز أسيوط وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز وتمكنت الحملة من استرداد 105 فدان و3 ألاف متر مباني أملاك دولة بنطاق قرية بني غالب لأرض مخصصة لمنطقة تخزين جمركي وتم استرداد الأرض وتسليمها لجهات الولاية.



