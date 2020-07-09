محافظ أسيوط يشهد انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات بقرية المندرة في ديروط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بدء تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة والتي تستمر حتى 31 يوليو الجاري .





وترأس المحافظ حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات بقرية المندرة التابعة لمركز ديروط وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكلبفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.





اقرأ أيضا :













شارك في حملة الإزالة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبعض القيادات الأمنية من مديرية أمن أسيوط.





وأشار المحافظ إلى أن الحملة استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالمركز لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.





وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص أو البناء على أراضي زراعية أو أراضي أملاك الدولة قائلا : "لا تهاون في تنفيذ القانون" مناشدًا المواطنين بترخيص المباني والعقارات قبل الشروع في البناء حتى يتمكنوا من توصيل المرافق للمبنى وعلى المخالفين التقدم بطلبات تصالح لمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية واستكمال باقي أوراق التصالح وفقًا للقانون.



