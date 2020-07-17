محافظ أسيوط يوجه بسرعة اصلاح كسر مفاجئ بخط طرد محطة صرف صحي نزلة عبداللاه بحي شرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد 12 بوصة الخاص بمحطة صرف صحي نزلة عبداللاه أمام مجمع مواقف سيارات الأجرة بحي شرق مدينة أسيوط مشيرًا إلى إنه تم الدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة لتدبير احتياجات المواطنين من مياه الشرب حيث تم تخفيف ضغوط المياه لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح خلال الساعات القادمة.





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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 12 بوصة 300 مم زهر مرن الخاص بمحطة صرف صحي نزلة عبداللاه بحي شرق.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته للمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة اصلاح الكسر والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة وسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح كما كلف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بمتابعة الأعمال لحين الانتهاء من الاصلاح.





وقد انتقل سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان الكسر أمام موقف نزلة عبداللاه وتم توجيه فريق الاصلاح من المهندسين والمتخصصين وسيارات الشركة لإصلاح الكسر كما تم التنسيق مع إدارة المرور لتسيير حركة المرور بالمنطقة ومنع الاختناقات المرورية وتم اخطار الكهرباء والغاز الطبيعي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لحين انتهاء الاصلاح.





وأوضح الكسرتير المساعد انه تم الدفع بسيارات مياه شرب إلى منطقة نزلة عبداللاه لتدبير احتياجات المواطنين من المياه النقية بسبب تخفيف الضغوط لحين الانتهاء من اصلاح الخط.



