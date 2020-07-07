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محافظات

تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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إيهاب عمر


تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة مياه الحواتكة الغربية ومحطة مياه منفلوط المرشحة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والاطمئنان على جودة المياه المقدمة للأهالي وتناول "كوب مياه" من أحد آبار مياه "حياة كريمة" بمحطة الحواتكة.

 مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومحمد عبد الغنى نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط.


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه الحواتكة الغربية بمركز منفلوط لمتابعة أعمال الاحلال والتجديد التي تمت بالمحطة لتضم عدد 9 آبار مياه ارتوازى تبلغ الطاقة التصميمية للبئر الواحد 30 لتر/ث كما تم تدعيم المحطة بعدد 6 منظومات كلور للاطمئنان على جودة المياه المقدمة لأهالي قرية الحواتكة وجميع العزب التابعة لها واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح لأعمال التجديد بالمحطة وإنشاء 2 بئر اضافي بالمحطة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتوفير المياه النقية لها.


وتناول محافظ أسيوط "كوب مياه" من أحد آبار المياه الجديدة بالمحطة مشيدًا بجودتها ونقائها وحث العاملين بالمحطة على التفاني في العمل ومراعاة تطبيق معايير الجودة لسلامة المياه وعمل التحاليل اللازمة لها.


واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة مياه منفلوط المرشحة الكبرى وتفقد مبنى الكلور والمرشحات والمروقات والمخازن والورشة وآبار التوزيع والترويب والكيماويات بالمحطة والتي تخدم مدينة منفلوط وجميع القرى التابعة لها بطاقة انتاجية تبلغ 250لتر/ث  على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى500 لتر/ ث بعد إتمام أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل والمخصص لها 45 مليون جنيهًا من بين أعمال الإحلال والتجديد التي تضمها الخطة المالية السنوية التي اعتمدتها الشركة.

 
وأكد المحافظ – خلال الجولة – على سرعة نهو الأعمال بالمحطة ومراعاة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية فضلا عن المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وأوضح المهندس محمد صلاح  رئيس مياه أسيوط أن الشركة لا تضني أى جهد لتوجيه خطتها السنوية للارتقاء بمعدلات الأدء الخدمي المقدم لأبناء أسيوط الذين يدفعوا عجلة التنمية المحلية في صعيد مصرنا الحبيبة.
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة
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