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أخبار البلد

الحكومة: استثمارات بـ 260 مليون جنيه في 8 قرى بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت 18/يوليه/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها بشأن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في محافظة البحيرة. 

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات المستهدفة، والارتقاء بمستوى معيشتهم. 

وأعلن اللواء محمود شعراوي أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة البحيرة، وصلت إلى 8 قرى، باستثمارات تقدر بنحو 260 مليون جنيه، وعدد المستفيدين بلغ نحو 243 ألف مستفيد.

وأضاف، خلال التقرير، أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها وصل إلى 77 مشروعًا موزعة على القرى المستهدفة بالمحافظة، بالإضافة إلى أنشطة قطاع التضامن الاجتماعي، والتي شملت 8 مشروعات لتأهيل وعمل أسقف لعدد 189منزلًا، فضلًا عن القوافل الطبية وعمليات العيون وصرف النظارات التي تم تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها شملت عددا من القطاعات، منها قطاع الصرف الصحي، والذي استحوذ على 5 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 46.225 مليون جنيه، وقطاع مياه الشرب، الذي تضمن 7 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقترب من 27 مليون جنيه، وقطاع الطرق والكباري الذي تضمن 14مشروعًا بتكلفة إجمالية 86.44 مليون جنيه، وقطاع التعليم الذي استحوذ على 7 مشروعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون جنيه، وقطاع الصحة حيث تضمنت المبادرة تنفيذ 5 مشروعات للخدمات الصحية والبيطرية، بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، فضلًا عن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة والكهرباء، والتي شملت 8 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون جنيه.

فيما بلغ عدد المشروعات بقطاع الشباب والرياضة 9 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تنفيذ 3 مشروعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 562 ألف جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع في قطاع الغاز، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليون جنيه، ومشروعين في قطاع تحسين البيئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه، فضلًا عن عدد من المشروعات في قطاع تدعيم الوحدات المحلية، تضمنت شراء سيارات لرفع القمامة، وكذا سيارات "كسح"، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروعات التطوير بالقرى تضمنت تنفيذ وصلات الصرف الصحي للمنازل، وتوصيل مياه الشرب، ورصف المداخل والشوارع الداخلية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة، وإنشاء وتوسعة وصيانة عدد من المدارس، وصيانة عدد من مباني الوحدات الصحية، وتطوير الوحدات البيطرية، ومراكز الشباب، وإنشاء الملاعب الخماسية، وتنفيذ أعمال شبكات توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى، وعمل تكاسي للمصارف العمومية، فضلًا عن مشروعات تأهيل المنازل، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتنفيذ شبكة اتصالات من خلال مد كابلات "فايبر".  

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