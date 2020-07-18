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محافظات

محكمة الزقازيق تستقبل 64 مرشحًا لمجلس الشيوخ.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 04:20 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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محمد الطحاوي
أعلنت اللجنة المخصصة لتلقى طلبات الترشح لمقعد مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار حامد سرحان، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية ، اليوم غلق باب تلقى طلبات مرشحى الشيوخ .
  
فيما بلغ عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم 64 مرشحًا للمقاعد الفردية، بالإضافة الي القائمة الوطنية.
وتلقت محكمة الزقازيق الابتدائية، حتى الآن ، 64 طلبًا من المرشحين علي المقاعد الفردية، 19 فى اليوم الأول و4 فى اليوم الثانى و7 فى اليوم الثالث، و6 فى اليوم الرابع ، و10 في اليوم الخامس واليوم السادس 4 وفى اليوم السابع ولا مرشح، وفى اليوم الثامن 14 فيما تلقت المحكمة قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية.

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فيما أكد مصدر بمحكمة الزقازيق الابتدائية أنه جار فحص الطلبات ووضع كشف بأسماء المقبولين، ومن لم يستوفوا الشروط.

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