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حوادث

شقيق المدرس العائد من الموت.. يؤكد: لا أصدق ما يحدث بعدما تعرفنا على جثته

السبت 18/يوليه/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد السيد محمد الجمال مدرس بمدرسة ثانوي صناعي شقيق محمد الجمال انه حتي الان لا يصدق ما حدث بالرغم من وجود شقيقي معي الان خاصة انني انا وشقيقتي تعرفنا من قبل علي جثة شخص بمشرحة المستشفي وقمنا بدفنه.


واضاف شقيق المدرس العائد من الموت ان شقيقة اصيب بمرض نفسي وكان يترك المنزل ونقوم باعادته وفي مطلع العام الجاري اختفي وقمنا بالبحث عنه فلم نجده لدرجة اننا قمنا بالبحث عنه داخل المستشفيات.

واستكمل السيد محمد الجمال، قائلا انه في احد الأيام تلقينا اتصالا يفيد بالعثور علي جثة مجهولة ومن المرجح ان تكون لشقيقي وبالفعل توجهنا الي المشرحة وتعرفنا علي الجثة لانها كانت بنفس ملامح شقيقي وقمنا بدفنها في شهر مارس الماضي.

وأوضح أن مجموعة من شباب القرية عثروا فجر اليوم علي شقيقي وهو يتوجه الي المقابر وتم ابلاغنا وجاري العرض علي النيابة.

من جانبها تباشر نيابة مركز الزقازيق تحقيقاتها للوقوف علي حقيقة العثور علي مدرس حي بعد ٤ اشهر من دفنه بمقابر قرية كفر الحصر وجاري اخذ العينات اللازمة لتحليلها والتأكد من انه الشخص المقصود

كان أهالي قرية كفر الحصر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية علي "محمد محمد السيد" بعد دفنه بشهور في مقابر كفر الحصر وسط حالة من الذهول من أهالي القرية.
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