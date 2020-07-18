بالأسماء.. ١٢ مرشحا إجمالي المتقدمين لخوض انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

أكدت مصادر في محكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، أن إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، حتي اليوم السبت وهو اليوم المحدد لإغلاق باب التقدم، بلغ ١٢ مرشحا.





وأوضحت المصادر أن المرشحين الذين تقدموا باوراقهم بشكل رسمي هم محمود محمد منير عبد الفتاح حاصل علي ليسانس آداب ويعمل بالمقاولون العرب " رمز الاسد"، ومحمد سليمان محمود سليمان شهرته محمد اليماني حاصل علي دكتوارة في الهندسة " مرشح حزب الوفد"، محمد جبالي محمد محمد "شريعة وقانون" ومها رياض محمد عطالله عجلان "كبير مذيعين" والمهندس وليد احمد فؤاد " حزب الوفد".





كما تقدم رمضان امام علي غنيم فردي مستقل موظف بالمعاش، نصار حسن ابراهيم محمد فوزي مأمور ضرائب، رضا عبد المطلب عبد الحافظ علي" لواء شرطة سابق".





واشارت المصادر الرسمية لـ "صدي البلد"، إلى أن هؤلاء المرشحين تقدموا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي المقعد الفردي المستقل.





واشارت المصادر الي ان حزب مستقبل وطن دفع باللواء عادل عبدالغني مساعد وزير الداخلية، وشقيق البرلماني الراحل صلاح عبدالغني، كما تقدم رسميا محسن قرقر مدير العلاقات العامة بمستشفى جامعة قناة السويس.



