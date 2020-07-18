AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. ١٢ مرشحا إجمالي المتقدمين لخوض انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

السبت 18/يوليه/2020 - 04:59 م
بالاسماء.. ١٢ مرشحا
بالاسماء.. ١٢ مرشحا اجمالي المتقدمين لمجلس الشيوخ
Advertisements
انجي هيبة
أكدت مصادر في محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، أن إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، حتي اليوم السبت وهو اليوم المحدد لإغلاق باب التقدم، بلغ ١٢ مرشحا.

وأوضحت المصادر أن المرشحين الذين تقدموا باوراقهم بشكل رسمي هم محمود محمد منير عبد الفتاح حاصل علي ليسانس آداب ويعمل بالمقاولون العرب " رمز الاسد"، ومحمد سليمان محمود سليمان شهرته محمد اليماني حاصل علي دكتوارة في الهندسة " مرشح حزب الوفد"، محمد جبالي محمد محمد "شريعة وقانون" ومها رياض محمد عطالله عجلان "كبير مذيعين" والمهندس وليد احمد فؤاد " حزب الوفد". 

كما تقدم رمضان امام علي غنيم فردي مستقل موظف بالمعاش، نصار حسن ابراهيم محمد فوزي مأمور ضرائب، رضا عبد المطلب عبد الحافظ علي" لواء شرطة سابق".

واشارت المصادر الرسمية لـ "صدي البلد"، إلى أن هؤلاء المرشحين تقدموا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي المقعد الفردي المستقل.

واشارت المصادر الي ان حزب مستقبل وطن دفع باللواء عادل عبدالغني مساعد وزير الداخلية، وشقيق البرلماني الراحل صلاح عبدالغني، كما تقدم رسميا محسن قرقر مدير العلاقات العامة بمستشفى جامعة قناة السويس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممر خاص و7 أطباء وإداريين لإجراء الكشف الطبي على مرشحي الشيوخ بمستشفى الإسماعيلية

3 مرشحين للشيوخ بدمياط تقدموا بأوراق ترشحهم

بالأسماء .. تعرف على عدد مرشحي انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

بالرمز الانتخابي.. ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

مرشح جديد لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية في اليوم الخامس للتقدم بالأوراق

أسماء الـ 9 مرشحين بأسوان المتقدمين بأوراقهم لانتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

أبرزها لعب القمار ودفع الرشاوي.. تفاصيل مثيرة في حياة شقيق أمير قطر

حركة تنقلات الداخلية 2020.. 9 مدراء أمن أبرزهم الدقهلية والفيوم وجنوب سيناء

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

هل شرب الماء الزائد مُضر؟ ..استشاري تغذية علاجية يجيب..فيديو

وقع من التاسع.. مصرع شاب مصري بالكويت بسبب هوايته

حركة الداخلية 2020.. اللواء خالد شلبى من شمال الصعيد إلى أمن المنافذ|بروفايل

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

البابا تواضروس لـ صدى البلد:إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز