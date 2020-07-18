لتغطية فجوة الرعاية الصحية عالميا.. مجموعة العشرين ترصد 21 مليار دولار

أعلنت مجموعة العشرين الكبار، رصد 21 مليار دولار ؛لتغطية فجوة الرعاية الصحية عالميًا.





وأضافت المجموعة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء ما لية الدول الأعضاء، أن صندوق النقد الدولي وافق على 77 طلبا للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار.









وأعلنت المجموعة أنها تدرس تمديد العمل بقرار تجميد مستحقات الدول الفقيرة.





وأكدت المجموعة أن اجتماع وزراء المالية اليوم يمهد الطريق أمام خطوات التعافي القادمة من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.





وقال وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان إن دول مجموعة العشرين ضخت 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي