نشرة المرأة والصحة.. أسباب غير متوقعة لفقر الدم.. ونظام غذائي لإنقاص الوزن.. وزوجة مصطفى فهمي بدون مكياج

غير الجو احد أسباب تساقط الشعر ويعد الطقس الرطب المفرط اكثر ما يؤثر علي الشعر، حيث تقول الدراسات الحديثة إن الشعر لديه القدرة على تبادل جزيئات الماء بالهواء الجاف والرطب أثناء الرياح الموسمية ، ويتفاعل الشعر مع الرطوبة من خلال التغيرات الجزيئية ، مما يدفع جزيئات الماء نحو الشعر.

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ونتيجة لذلك ، يتم امتصاص الرطوبة المنقولة بالهواء بواسطة خيوط الشعر ، مما يجعلها منتفخة في كثير من الأحيان. لكن الامتصاص ليس متجانسًا. لذلك ، قد يمتص جزء من الشعر رطوبة أكثر بكثير من جزء آخر ، مما يؤدي إلى عقد غير مرغوب فيه ، والتواء ، وانحناء وتسبب تساقط الشعر ، يذكر skinandhairacademy.in.

ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها لتقليل تساقط الشعر أثناء الرياح الموسمية. على سبيل المثال ، يمكنك تجربة شامبو صحي ، مصنوع من صودا الخبز وزيت شجرة الشاي وخل التفاح. بصرف النظر عن ذلك ، يجب عليك أيضًا التحقق من الأطعمة التي تتناولها. شاركت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا بعض النصائح الغذائية لمنع تساقط الشعر خلال الموسم.

وأضاف أن جوزة الطيب مع قليل من الحليب واحصل عليه كغطاء ليلي. يساعد فيتامين ب 6 وحمض الفوليك والمغنيسيوم على منع تساقط الشعر وإضعافه.

حددت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو نظامين غذائيين للصيام ، يُعرفان أيضًا بنظام غذائي محدود الوقت، ليتمكنوا من إنقاص الوزن.





أفادت الدراسة عن نتائج تجربة سريرية قارنت نظامًا غذائيًا مقيدًا لمدة أربع ساعات ونظام غذائي مقيد لمدة ست ساعات للمشاركين. طُلب من أولئك في المجموعة الأولى تناول الطعام فقط بين الساعة 1-5 مساءً. وطلب من المجموعة الثانية أن تأكل ما بين الساعة 1-7 مساءً. في كلتا المجموعتين ، سمح لهم بتناول أي طعام يختارونه خلال فترة تناول الطعام.





خلال ساعات الصيام ، طلب من المشاركين شرب الماء أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية. كما تم توجيههم للحفاظ على الوزن دون تغيير نظامهم الغذائي أو مستويات نشاطهم البدني.





تمت متابعة المشاركين لمدة 10 أسابيع حيث تم تتبع الوزن ومقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي وضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول HDL والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب.





وجدت الدراسة التي نُشرت في استقلاب الخلية ، أن مجموعتي الدراسة قللت من تناول السعرات الحرارية بنحو 550 سعرًا حراريًا كل يوم ببساطة عن طريق الالتزام بالجدول الزمني وفقدت حوالي ثلاثة بالمائة من وزن الجسم.





كما لم يكن هناك اختلاف كبير في فقدان الوزن أو عوامل اختطار التمثيل الغذائي للقلب بين مجموعات النظام الغذائي لمدة 4 ساعات و 6 ساعات.





علاوة على ذلك ، تم العثور أيضًا على انخفاض مقاومة الأنسولين ومستويات الإجهاد التأكسدي. لم يكن هناك تأثير على ضغط الدم أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة أو الدهون الثلاثية.





"إن نتائج هذه الدراسة واعدة وتعزز ما رأيناه في دراسات أخرى - الوجبات الغذائية هي خيار قابل للتطبيق بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في حساب السعرات الحرارية أو العثور على وجبات أخرى للتعب. "كريستا فارادي ، مؤلفة الدراسة وأستاذ التغذية في كلية UIC لعلوم الصحة التطبيقية ، نقلت عن sciencedaily.com قوله.



