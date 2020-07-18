صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بـ صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.
وأضاف "عوض" فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه لم يتم تحديد موعد صرف المعاشات، حيث إن هذا الإجراء سيتم تحديده عقب تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة المبارك، مشددا على ان تقديم صرف معاشات شهر أغسطس من اجل التيسير على المواطنين، خاصة أننا مقبلون على مناسبة اجتماعية تتطلب شراء احتياجات قبل قدوم العيد المبارك.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى أنه سيتم وضع خطة محددة وواضحة، ستراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل وقاية أصحاب المعاشات من خطر العدوى بفيروس كورونا.