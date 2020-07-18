بالأسماء.. 12 مرشحًا في أسوان تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ

مع إغلاق لجنة باب تلقى أوراق المرشحين للترشيح لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة أسوان الابتدائية التى تم فيها قبول طلبات 12 مرشحاً منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من تلقى أوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، فى حين تم استبعاد المرشح 13 لعدم اكتمال أوراقه .

جاءت أسماء المرشحين كالتالى مجدى حسيبو من مدينة إدفو ( مرشح حزب مستقبل وطن – القومية الكلح )، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو ( مرشح حزب مستقبل وطن – القومية الجعافرة )، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو ( مرشح مستقل – القومية العبابدة ) ، منصور محمد منصور "السلواوى" من مدينة دراو ( مرشح مستقل – القومية الجعافرة )، وحسن أمين محمد "الشقطي " من مدينة إدفو ( مرشح حزب المؤتمر – القومية القضا ).





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إضافة إلى ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( مرشح حزب الجيل الديمقراطى – القومية الجعافرة )، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية الأخوة الأقباط )، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية البصالى من مدينة البصيلية )، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية إدفو الرمادى ومقيم بمدينة أسوان ) .

كما تقدم عبد الفتاح عبيدان من مركز إدفو ( مرشح مستقل – القومية العكارمية ) ، ومحمد بدرى شداد من مركز إدفو ( مرشح مستقل – القومية البصالى من مدينة البصيلية ) ، ومصطفى جمعه مهدى بمدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية نوبى ) .

وأوضح المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات مجلس الشيوخ بأن هناك 12 طلب ترشيح لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان تم إستلامهم من المرشحين خلال فترة تلقى الأوراق.

وأشار إلى بأنه تم إستبعاد المرشح رقم 13 لعدم إكتمال أوراقه حتى اليوم الأخير ، ويمكنه أن يتقدم بالترشح من خلال محكمة القضاء الإدارى.