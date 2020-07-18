بالأسماء.. 12 مرشحًا في أسوان تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ

مع إغلاق لجنة باب تلقى أوراق المرشحين للترشيح لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة أسوان الابتدائية التى تم فيها قبول طلبات 12 مرشحاً منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من تلقى أوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، فى حين تم استبعاد المرشح 13 لعدم اكتمال أوراقه .
جاءت أسماء المرشحين كالتالى مجدى حسيبو من مدينة إدفو ( مرشح حزب مستقبل وطن – القومية الكلح )، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو ( مرشح حزب مستقبل وطن – القومية الجعافرة )، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو ( مرشح مستقل – القومية العبابدة ) ، منصور محمد منصور "السلواوى" من مدينة دراو ( مرشح مستقل – القومية الجعافرة )، وحسن أمين محمد "الشقطي " من مدينة إدفو ( مرشح حزب المؤتمر – القومية القضا ).
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إضافة إلى ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( مرشح حزب الجيل الديمقراطى – القومية الجعافرة )، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية الأخوة الأقباط )، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية البصالى من مدينة البصيلية )، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية إدفو الرمادى ومقيم بمدينة أسوان ) .
كما تقدم عبد الفتاح عبيدان من مركز إدفو ( مرشح مستقل – القومية العكارمية ) ، ومحمد بدرى شداد من مركز إدفو ( مرشح مستقل – القومية البصالى من مدينة البصيلية ) ، ومصطفى جمعه مهدى بمدينة أسوان ( مرشح مستقل – القومية نوبى ) .
وأوضح المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات مجلس الشيوخ بأن هناك 12 طلب ترشيح لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان تم إستلامهم من المرشحين خلال فترة تلقى الأوراق.
وأشار إلى بأنه تم إستبعاد المرشح رقم 13 لعدم إكتمال أوراقه حتى اليوم الأخير ، ويمكنه أن يتقدم بالترشح من خلال محكمة القضاء الإدارى.