منذ 2017.. كوثر تشكو عدم حصولها على معاش زوجها المتوفى بسبب الروتين

أستغاثت السيدة كوثر محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصولها على معاش زوجها المتوفى منذ 2017





وتقول فى رسالتها : توفي زوجي عبد الله محمد عمر بعد رحلة معاناة مع التأمينات لصرف مستحقاته رقمه التامني 049457850 علما بأنه خرج على معاش سن 60 من التأمينات عام 2017، ولم يستطيع صرف معاشاه بسبب مطالبة الموظف بدخول إخوته البنات بأثر رجعي في التأمينات وهذا سيجعل عليهم مديونية كبيرة جدا و هم لا يقدرون على تحملها، وانا لا استطيع ان اجبرهم على دخول التأمينات وهناك العديد من الأخطاء في الأوراق مثل دخوله كعامل في البداية ثم دخوله كصاحب عمل ثم خروجه وحصوله على نموذج صرف ولم يصرف المعاش .





وأضافت : وبعد وفاته في مايو 2020 ذهبت لكي احصل على معاش والدي الذي كان موظف حكومي وليس معاش زوجي لأنني اعلم أن هناك مشاكل في هذا المعاش فإذا يردوا علي بأنني لا استطيع ان احصل على معاش والدي بسبب طلبهم لاوراق معاش زوجي، ولا اعلم ماذا افعل الان لكي احصل علي حقي في معاش والدي وانا على استعداد ان اتنازل عن معاش زوجي لكي احصل على معاش والدي".

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