لطلاب الدراسات العليا بالخارج راغبي الدراسة في مصر.. سجل عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استقبال طلاب الدراسات العليا خارج "مصر الراغبين في الدراسة بمصر، في إطار مبادرة ادرس في مصر.





قالت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: " نفسك تكمل دراسات عليا في مصر تقدر تسجل دلوقتي.. #ادرس في مصر هتساعدك وتسهل عليك خطوات التقديم من خلال الرابط "





https://forms.gle/KnWgttCDchTXjwFJ6













وتقبل إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب راغبي الدراسة في مصر مقدمة عدد من التسهيلات التي تجعل من الدراسة امر سهل بداية من التقديم واختيار التخصص الدراسي وحتى الاقامة وإنهاء الأوراق بأسهل طريقة وفي أسرع وقت.













وتقدم إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدماتها للطلاب راغبي الدراسة في مصر مثل :









1- تسهيل التقديم الالكترونيًا ومعرفة الاوراق المطلوبه .

2- هنساعدك تختار مجال دراستك وافضل الجامعات.

4- نوفر لك السكن والاقامه مع بعض المنح.

5- هتوفر برامج لدراسة مجالات متخصصة.