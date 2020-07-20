AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دينية النواب تستكمل مناقشة الوقف الخيري بحضور وزير الأوقاف.. اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:18 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
Advertisements
ماجدة بدوى
تستكمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وذلك فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتستكمل اللجنة اجتماعتها غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشـأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مبنى بمنطقة التفتيش بقرية دروان مركز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن.

- وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة علي الرغم من الموافقة على صرفها استكمالاَ للمسجد من قبل الوزارة.

- وطلب الإحاطة المقدم من  النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تباطؤ وزارة الأوقاف في تلبية طلبات فرش المساجد، وعدم تكافؤ نسبة المساجد في دائرتي بني سويف من حصتها في الفرش مع الدوائر الأخرى.

- وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن القيام بفرش بعض المساجد بقري مركز بنها محافظة القليوبية ومنها (مسجد قرية كفر الأربعين، وجمجرة الجديدة) وفرش وافتتاح (مسجد سيد حسن الخزرجي بقرية الرملة، ومسجد التقوي بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها). 

- وطلب الإحاطة المقدم من  النائب جمال آدم، بشأن تجديد فرش المساجد بمركزي الخارجة وباريس المترددين عليها من المصلين منذ أكثر من 5 سنوات سابقة.


- وطلبا الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشـأن صيانة دورات المياه لبعض المساجد دون علم النائب وكم عدد المساجد التي تم فرشها في محافظة البحيرة.

-وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم إتمام بناء وإحلال وتجديد مساجد دائرة برج العرب والعامرية محافظة الإسكندرية، ومنها مسجد نجع منموح، مسجد قرية اليمن، مسجد قرية الجلاء الغربي.

- وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله علي مبروك، بشـأن سرعة البدء في إحلال وتجديد مسجد حسين دياب بناحية قرية طنسا بني مالوا التابعة لإدارة أوقاف بني سويف.

- وطلبا الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم ادراج مسجد طيبه - مركز صان الحجر - محافظة الشرقية في الاحلال والتجديد حتي الآن وعدم توفير البند المالي له.

- طلبا الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (الجامع – السنوسي) بحوش عيسي محافظة البحيرة لوجود انهيارات وشروخات بهما. 

- وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن إحلال وتجديد مسجد بازرعة بعزبة الجمل القدس بقرية ميت العطار- مسجد جزيرة بلي مركز بنها محافظة القليوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقترحات النواب توصي بإطلاق اسم الشهيد الطبيب "محمد السايح " على مدرسة بمراغة .. وتؤجل مقترح تشغيل الوحدة الصحية بوادي القمر 24 ساعة يوميًا للدراسة

منها تحايل المساجد على كورونا .. دينية البرلمان تناقش طلبات إحاطة النواب

دينية النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن المساجد غدًا

بعد غد.. دينية النواب تستكمل مناقشة الوقف الخيري بحضور وزير الأوقاف

6 وزراء فى حضرة البرلمان.. الإجابة عن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في اجتماعات اللجان.. ودعم المشروعات الصغيرة ومنظومة الري الحديثة

ترشيحاتنا

حلمي طولان: الأهلي لديه 3 فرق

يخلصك من أمراض غير متوقعة.. تعرفى على فوائد تدليك الأذن

هل يستمر أحمد فتحي مع الأهلي لنهاية الموسم؟.. بيراميدز يرد

يقترب من الأهلي.. الشناوي ينتظر قرار فايلر

موعد صيام التسع من ذي الحجة وحكمها وفضلها

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم