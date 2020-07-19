بـ ملابس كاجوال .. جوهرة تخطف الأنظار برفقة حسن شاكوش





وظهرت الفنانة جوهرة برفقة الفنان حسن شاكوش.





وتألقت جوهرة بإطلالة كاجوال مختلفة، مرتدية توب باللون الرمادي الفاتح، يحمل بعض النقوشات على منطقى الصدر باللون الاسود، وارتدت بنطال باللون الأبيض.





وتركت جوهرة خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الجنب الواحد.





واستكملت جوهرة إطلالتها ببعض الاكسسوارات البسيطة، فتزينت بالأقراط البسيطة في الأذن، والخاتم الأنيق في اليد.





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كما انها اعتمدت على وضع المكياج الناعم المرتكز على اللون الأحمر في الشفاه، وبعض لمسات البلاشر.