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تعليم

تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:37 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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إيهاب عمر
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط اليوم الأحد على لجان الامتحانات لأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية " لشعبة العلوم" ، ومادة الرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل " لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع " للشعبة الأدبية" .


وقامت لجان الأمن الداخلي باللجان بقياس درجات حرارة الطلاب بالكاشف الحراري وتوزيع الكمامات وماسك القدم والجيل على الطلاب قبل  المرور من بوابة التعقيم ، كما قام الأمن الداخلي بتفتيش الطلاب لمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش. 


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 ومن جهته قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الإمتحان هذا العام بلغ أكثر من 27 ألفا و400 طالب وطالبة بينهم 73 طالبا بمدرسة stem  و 9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على  94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.

 
 وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على التأكيد على رؤساء للجان بدخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.


جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).


ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن ، امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات، مشددا على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة بأسيوط
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