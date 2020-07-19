قمة نارية بين يونايتد وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 -7- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 19-7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، أبرزها قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي:
كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد X تشيلسي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 1-2.
الدوري الإنجليزي
بورنموث X ساوثهامتون - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
توتنهام هوتسبيرX ليستر سيتي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس X برشلونة - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
أتلتيكو مدريد X ريال سوسييداد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
ليجانيس X ريال مدريد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
إشبيلية X فالنسيا - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 8.
الدوري الإيطالي
روما X انتر ميلان - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
نابولي X أودينيزي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 8.