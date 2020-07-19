قمة نارية بين يونايتد وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 -7- 2020 والقنوات الناقلة

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إسراء أشرف تقام اليوم، الأحد، 19-7-2020، عدد من المواجهات الأوروبية، أبرزها قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي:



كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد X تشيلسي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 1-2.

الدوري الإنجليزي

بورنموث X ساوثهامتون - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 2. توتنهام هوتسبيرX ليستر سيتي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس X برشلونة - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2. أتلتيكو مدريد X ريال سوسييداد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. ليجانيس X ريال مدريد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 5. إشبيلية X فالنسيا - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 8.



الدوري الإيطالي

روما X انتر ميلان - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 4. نابولي X أودينيزي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 8.

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