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أخبار العالم

جنوب أفريقيا تحتل المرتبة الأولى في الحالات.. القارة السمراء تسجل 683,905 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:53 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ  فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 683,905 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، من بينهم 14,684 حالة وفاة وتعافى 362,586 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وتحتل جنوب أفريقيا المركز الأول من حيث عدد الإصابات فى القارة الأفريقية، حيث سجلت ما يقرب من 337 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.


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وكانت خبيرة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيركوف، أكدت عدم معرفة ما إذا كانت الحماية التى يحصل عليها المتعافى من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد كافية أو أنه يمكن أن يصاب مرة أخرى، لافتة إلى أن الكثير من الدراسات التى تجرى من أجل معرفة حقيقة الحماية التى قد يحصل عليها المتعافى.


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وأضافت كيركوف أن الدراسات التى صدرت حول الأجسام المضادة هى دراسات أولية، وهناك حاجة إلى عينات للنظر إليها على مدى أشهر طويلة.

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