أكلة جديدة.. طريقة عمل لوبيا بالمشروم

نحتاج بين الحين والآخر إلى التنويع وكسر الروتين المعتاد فى أطباق الطعام التي نتناولها حتى لا نشعر بالنفور من تناول الطعام، لذا نقدم لكم طريقة غير تقليدية لعمل اللوبيا بالمشروم.

ونقدم لكم طريقة عمل لوبيا بالمشروم بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير لوبيا بالمشروم:

لوبيا مسلوقة

3 ملاعق زيت

2 بصل صغير مقطع

2 عود كرفس شرائح

فص ثوم مفروم

صلصة طماطم

مشروم شرائح

ملح فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون صحيح

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة









طريقة عمل لوبيا بالمشروم:

- فى طاسة على النار بها القليل من الزيت حمرى الكمون قليلا ثم ضعى البصل والكرفس والثوم وقلبي جيدا.

- بعد 5 دقائق ضعى المشروم و صلصة الطماطم والكمون والكزبرة والكركم والملح والفلفل وقلبي جيدا.

- بعد 20 دقيقة اضيفي اللوبيا واتركيها من 5 لـ 10 دقائق.



