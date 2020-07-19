بعد تعافيهما من كورونا.. مصطفى فتحي وكريم بامبو ينتظمان في تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق في معسكر برج العرب ابتداء من غد الاثنين بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا.
وكانت المسحتين الثانية والثالثة للاعبين جاءت سلبية، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع الثنائي لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليهما.
ويستمر الزمالك في معسكره ببرج العرب حتى يوم الخميس المقبل وسيخوض الفريق ودية أمام سموحة اليوم وبعدها يلتقي مع الطلائع الأربعاء وبيراميدز الخميس.