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رياضة

بعد تعافيهما من كورونا.. مصطفى فتحي وكريم بامبو ينتظمان في تدريبات الزمالك

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:36 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق في معسكر برج العرب ابتداء من غد الاثنين بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا.

وكانت المسحتين الثانية والثالثة للاعبين جاءت سلبية، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع الثنائي لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليهما.


ويستمر الزمالك في معسكره ببرج العرب حتى يوم الخميس المقبل وسيخوض الفريق ودية أمام سموحة اليوم وبعدها يلتقي مع الطلائع الأربعاء وبيراميدز الخميس.
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