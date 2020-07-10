طبيب الزمالك يكشف نتائج مسحة الفريق الطبية

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن نتيجة المسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض يوم الثلاثاء الماضي.





وأكد طبيب الزمالك أن نتائج المسحة لم تثبت إصابة أي لاعب بعدوى الفيروس.









وأشار محمد أسامة إلى أن النتيجة الإيجابية الوحيدة التي جاءت في نتائج المسحة هي إصابة محمد السيد "ميشو" مدلك الفريق، وهو ما تم الإعلان عنه بالأمس.





ومن المقرر أن يخضع لاعبو الزمالك، لإجراءات مسحة طبية ثالثة، خلال الأيام المقبلة أثناء تواجدهم في المعسكر..



