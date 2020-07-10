AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ارتباطه بالانضمام للزمالك.. الترجي التونسي يتعاقد مع غيلان الشعلالي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط غيلان الشعلالي بدءًا من الموسم المقبل 2019-2020.

ونشر نادي الترجي خبر التوقيع مع غيلان الشعلالي على موقعه الرسمي، مشيرًا أن عقد اللاعب سيمتد مع الفريق لمدة 3 سنوات، دون ذكر أي تفاصيل مادية حول العقد.

ولعب الشعلالي لصفوف الترجي منذ عام 2014، وحتى العام الماضي، قبل أن يقرر الرحيل لصفوف مالاتيا سبور التركي في تجربة احترافية قصيرة، ليقرر العودة لصفوف نادي أبناء سويقة مرة أخرى.

وربطت تقارير صحفية في الأيام الماضي، الشعلالي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك لتدعيم خط الوسط.

جدير بالذكر أن الشعلالي توج مع نادي الترجي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا مرتين، بالإضافة لكونه لاعبًا للمنتخب التونسي، حيث خاض 18 مباراة بقميص منتخب نسور قرطاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيرنر يوافق على الانضمام لصفوف ليفربول

فرجانى ساسي وسيطا .. صفقة جديدة على أعتاب الزمالك

بعد اهتمام كارتيرون بضمه .. خطوة تفصل الترجي عن خطف حمزة المثلوثي من الزمالك

الانضمام للقلعة البيضاء شرف كبير ..غيلان الشعلالي يعترف بمفاوضات الزمالك

أخبار الرياضة| فايلر يخضع للحجر المنزلي.. عملية جراحية لـ حسين الشحات.. تعديل موعد عودة الدوري

الزمالك يفتح خط المفاوضات مع غيلان الشعلالي

ترشيحاتنا

بـ جيب قصير .. سوار النجار بإطلالة أنيقة تبرز جمالها

أسماء متداولة .. مصطفى بكرى يعرض قائمة بمرشحين لمجلس الشيوخ

رئيس البرلمان يعزي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى وفاة زوجته

أحمد شوبير عن إصابة كريم بامبو بـ كورونا: مش هعترف بيها.. فيديو

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور

مصائب بي إن سبورت تتواصل.. الدوري الألماني يودع الشبكة القطرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مخالط لمريض كورونا في البيت.. كيف تحمي نفسك من العدوى ؟

بدون مكياج .. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة بسيطة

بنظارة جديدة.. رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة ساحرة