بعد ارتباطه بالانضمام للزمالك.. الترجي التونسي يتعاقد مع غيلان الشعلالي





ونشر نادي الترجي خبر التوقيع مع غيلان الشعلالي على موقعه الرسمي، مشيرًا أن عقد اللاعب سيمتد مع الفريق لمدة 3 سنوات، دون ذكر أي تفاصيل مادية حول العقد.





ولعب الشعلالي لصفوف الترجي منذ عام 2014، وحتى العام الماضي، قبل أن يقرر الرحيل لصفوف مالاتيا سبور التركي في تجربة احترافية قصيرة، ليقرر العودة لصفوف نادي أبناء سويقة مرة أخرى.





وربطت تقارير صحفية في الأيام الماضي، الشعلالي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك لتدعيم خط الوسط.





جدير بالذكر أن الشعلالي توج مع نادي الترجي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا مرتين، بالإضافة لكونه لاعبًا للمنتخب التونسي، حيث خاض 18 مباراة بقميص منتخب نسور قرطاد.