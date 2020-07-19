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اقتصاد

أرامكو السعودية تعلن موعد نقل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين الأفراد

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:16 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة الزيت العربية أرامكو السعودية أن حكومة المملكة "المساهم البائع" قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو 2020.

وقالت أرامكو السعودية في بيان لها اليوم أن فترة استحقاق الأسهم المجانية "180 يومًا"، المشار إليها في نشرة إصدار الطرح الأولي الصادرة عن الشركة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي، قد انتهت بنهاية تداول يوم الأحد 7 يونيو الماضي.


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وبحسب النشرة، فإن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 "نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية" سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي، مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية عن 100 سهم مجاني كحد أقصى.

كما سيتم منح وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة "المساهم البائع" في الشركة، ولن يترتب عن هذا المنح انتقال الحقوق المتصلة بالأسهم إلى المستثمر الفرد المستحق إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.
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