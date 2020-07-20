لترشيد استهلاك المياه.. خدمات جديدة من البنك الزراعي لتطوير الري بالوادى الجديد





وأكد أن البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل، وذلك حرصًا من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.





‏كما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن شكره لكل من وزير الزراعة و اللواء محافظ الوادي الجديد على التعاون الدائم والمثمر مع البنك الزراعي المصري وتطلعه إلى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الزراعة. ‏





تجدر الإشارة إلى أنه تم بتوقيع برتوكول للتعاون يستهدف تطويروتحديث منظومة الرى فى الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد بتحويلها من أسلوب الرى بالغمر الى الرى بالرش والتنقيط، حيث وقع البروتوكول كلًا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.





ويأتى توقيع هذا البرتوكول ضمن السياسات التى تتبناها الدولة والهادفة لرفع كفاءة استخدام مياه الرى والمحافظة على مصادرها المختلفة وترشيد إستخدامها من خلال التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديثة.

صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد لتطوير نظم الري بالمحافظة،يأتي في إطار استراتيجية البنك ودوره المستمر في تمويل قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية على المستوى الوطني، ومن بينها دعم وتمويل التحول إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة .