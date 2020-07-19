الجيش الليبي: تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة

قال العميد أحمد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة.





وأكد "المحجوب"، أن الجيش الليبي على استعداد لكل الاحتمالات بشأن الدفاع عن سرت.





وأرسلت تركيا راجمات صواريخ T-122 Sakarya إلى ليبيا، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لها، استعدادا للهجوم على سرت، وفقا لصحيفة "ميلت" المحلية.





وذكرت الصحيفة التركية أن إرسال نظام رجب طيب أردوغان راجمات الصواريخ محلية الصنع إلى ليبيا، يأتي ضمن خطة تدعيم صفوف ميليشيات الوفاق استعدادا لشن هجوم على سرت والجفرة.





تزامن ذلك مع تقارير عن تحركات عسكرية لميليشيات الوفاق، حيث ذكرت وكالة "رويترز" أن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.



