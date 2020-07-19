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توك شو

رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: قواتنا المسلحة مطمئنة لأن بظهرها جيش عربي لم يتوان عن دعمها.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:37 م
ليبيا
ليبيا
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إبراهيم القادري
قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، إن القوات المسلحة الليبية متواجدة في منطقة سرت والجفرة وإننا مصريون على استعادة الوطن كاملا خصوصا ان غرب البلاد أصبح مستعمرة تركية بامتياز.


وأضاف الترجماني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن أردوغان أصبح الآن الحاكم الأساسي للمنطقة الغربية، مؤكدا أن جميع التعليمات تصدر الآن من اسطنبول والجنود المتواجدون علي الارض هم مرتزقة سوريون وهذا كله تحت ادارة الضباط الاتراك.


وأوضح أن المرتزقة قاموا بتحويل سيارات الاسعاف الى سيارات تحمل الطائرات المسيرة وتم توثيق السيارات وهي تحمل الطيران المسير.


وتابع أن القوات المسلحة الليبية مطمئنة لأن بظهرها جيش عربي لم يتوان عن دعمنا ويتصدى الي مطامع أردوغان في الاستيلاء علي ليبيا.


وأكمل: الجيش المصري هو الحامي والداعم للقوات المسلحة الليبية وأن هذه المعارك سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت.
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