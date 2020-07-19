رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: قواتنا المسلحة مطمئنة لأن بظهرها جيش عربي لم يتوان عن دعمها.. فيديو

قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، إن القوات المسلحة الليبية متواجدة في منطقة سرت والجفرة وإننا مصريون على استعادة الوطن كاملا خصوصا ان غرب البلاد أصبح مستعمرة تركية بامتياز.









وأضاف الترجماني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن أردوغان أصبح الآن الحاكم الأساسي للمنطقة الغربية، مؤكدا أن جميع التعليمات تصدر الآن من اسطنبول والجنود المتواجدون علي الارض هم مرتزقة سوريون وهذا كله تحت ادارة الضباط الاتراك.









وأوضح أن المرتزقة قاموا بتحويل سيارات الاسعاف الى سيارات تحمل الطائرات المسيرة وتم توثيق السيارات وهي تحمل الطيران المسير.









وتابع أن القوات المسلحة الليبية مطمئنة لأن بظهرها جيش عربي لم يتوان عن دعمنا ويتصدى الي مطامع أردوغان في الاستيلاء علي ليبيا.







