AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الشعب الليبى فوض مصر لتطهير بلاده كاملة من الإرهاب.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:15 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
أسامة علي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تحديد منطقتى سرت والجفرة كـ خط أحمر أحرق كل أوراق أردوغان داخل ليبيا.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يمارس البلطجة فى الدولة الليبية، واحضر اجهزته المعنية للتوغل داخلها، مشيرا إلى أن أردوغان يرفض أى عملية سلام بالنسبة للأزمة الليبية.

وأوضح موسى، أن الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب طالبوا الجيش المصرى بتحرير ليبيا من الإرهاب، ومن الغازي التركي.

وأكد موسى أن تفويض الشعب الليبى للجيش المصرى لا يعنى الشرق الليبيى فقط بل تطهير كامل الأراضي الليبية من الإرهاب والاتراك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي

مصر متمسكة بالحل السياسي.. أحمد موسى: أردوغان يدعم ليبيا بالإرهابيين | فيديو

خارطة طريق حظيت باهتمام عالمي.. أحمد موسى: أبو العينين أشاد بمبادرة الرئيس السيسي لحل أزمة ليبيا

برلماني: إعلان القاهرة بمثابة خريطة عمل لقيام الدولة الليبية على كامل أراضيها

بلطجة أردوغان.. أحمد موسي يكتب عن أطماع الديكتاتور ومرتزقة الإخوان الإرهابية فى ليبيا

المؤتمر: المجتمع الدولى مطالب بالتدخل لدى ليبيا لمواجهة إرهاب أردوغان

ترشيحاتنا

دعاء النبي في السجود

أخبار الزمالك: الأبيض يكتسح سموحة بخماسية.. وأمير مرتضي: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان.. ومخاطبة السلطات المغربية لإعادة بنشرقي وأوناجم

أحمد موسى يكشف السيناريو المتوقع حال فشل مفاوضات سد النهضة

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

40 دعاء بعد صلاة العصر مكتوب.. يقضي الله به حاجتك ويوسع رزقك

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور

بين الماضي والحاضر .. «سينما السيارات» آخر تقاليع كورونا

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور