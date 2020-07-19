أبطال الليجا.. راموس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد في شباك ليجانيس |فيديو

تقدم سيرجيو راموس لفريقه ريال مدريد، بهدف في شباك نظيره نادي ليجانيس في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.





سيرجيو راموس سجل الهدف الأول لريال مدريد أبطال الليجا في الدقيقة التاسعة من المباراة، برأسية رائعة بعد عرضية من زميله فرانشيسكو إيسكو.





ورفع سيرجيو راموس رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني للهدف الحادي عشر ليحتل المركز العاشر في قائمة هدافي الدوري الإسباني مع العلم أنه يلعب في مركز قلب الدفاع.





وتوج نادي ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بعد فوزه الجولة الماضية على فياريال بهدفين مقابل هدف.