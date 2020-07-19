AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عسكريون أوروبيون: أي هجوم من تركيا والوفاق على سرت بمثابة انتحار

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:07 م
عسكري اسباني: أي
عسكري اسباني: أي هجوم من تركيا والوفاق على سرت بمثابة انتحار
Advertisements
قسم الخارجي
تحدث عسكريون أوروبيون عن المعركة المرتقبة في ليبيا بمحور "سرت الجفرة"، مشيرين إلى أن أي عملية عسكرية لتركيا وحكومة الوفاق ستكون بمثابة انتحار.

وقال إيمانويل جونزاليس، الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، إن ميدان سرت-الجفرة،  من الناحية العسكرية ليس سهلًا، والسيطرة عليه محسومة تقريبًا لمصلحة الجيش الليبي، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

اقرأ أيضا:

وأشار الخبير العسكري الأسباني والمحاضر المتعاون في كلية حلف شمالي الأطلسي بروما أن سيطرة الجيش الليبي على الأرض تأتي تحت  قوة الدفاعات الأرضية والجوية، موضحا أن سلاح الطيران سيلعب دورًا مهمًا.

وأضاف أن ميليشيات الوفاق وتركيا لا يملكون السلاح الكافي لحسم مثل هذه المعارك بطبيعتها الجغرافية، ولا تستطيع تركيا توفير هذا السلاح في أي وقت، لبعدها الجغرافي وصعوبة تأمين الطريق البحري لهذا المدد.

ولفت إلى أن الجيش الليبي يمتلك لسلاح الكافي وخاصة الطيران ومنظومات الصواريخ الكافية لتأمين وصد أي هجوم من جانب الوفاق وتركيا، موضحا أن كل ذلك يجعل معركة سرت "انتحارية" بالنسبة لميليشيات الوفاق وتركيا.

كما أشار العسكري الأسباني السابق إلى موقف فرنسا واليونان الضامن لقطع الطريق البحري لوصول الإمدادات العسكرية من تركيا.

في السياق ذاته، أكد الضابط السابق في البحرية الفرنسية والمدرس بالمدرسة العسكرية الفرنسية بباريس، إدوارد بانيول، إن رسم مصر لخط سرت الجفرة، يعكس دراسة عسكرية شديدة الذكاء من الناحية التكتيكية.

وأكد أن منفذي هذه الدارسة يدركون مراكز القوة ومفاتيح السيطرة الجغرافية على المنطقة وأدوات القوة والردع، مضيفا أن "الدراسة المصرية للخطوط الحمراء أمر واضح لأي عسكري ولذلك جاءت التصريحات المصرية واضحة تفوح منها الثقة".

يأتي ذلك في ظل مواصلة تركيا حشد مزيد من المرتزقة والمعدات بالقرب من مدينة سرت الليبية، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في محاور الصراع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يتلقى أردوغان علقة تأديب في ليبيا؟.. فوربس: الجيش المصري سيصد أي توغل تركي باتجاه الشرق.. معادلة الوقت والمسافات تضمن التفوق للرافال ضد إف-16.. والدبابات التركية ستواجه موقفا عصيبا

الجيش الليبي: رصدنا تحركات لمليشيات تركيا في محيط سرت والجفرة

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

ترشيحاتنا

جريمة قتل بشعة في المنيا.. ذبح شاب وسط المارة بسبب خصومة ثأرية في سمالوط

مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية يوليو

أحمد موسى: هذا الأمر يوضح بداية ملء سد النهضة رغم النفي

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

أحمد موسى لـ محمد علي: الخاين بيدفع التمن غالي

تولى حقيبتي الدفاع والداخلية.. معلومات عن ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور