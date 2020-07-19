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بخدمة «الكول تون».. حماية المستهلك: سنحيل شركات المحمول المخالفة للقانون

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد سميرفرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى حال عدم التزام شركات المحمول بالقانون تجاه خدمة "الكول تون"، سوف نحيل المخالف للنيابة، مشيرا إلى أن "القانون يؤكد حق المستهلك فى السلعة والخدمة وأن يختار ومن ثم يؤكد على الاختيار".


وأضاف " فرج " في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يقوم به الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وحصوله على حقه دون إجباره على شيء، متابعا "سنطبق القانون بقوة وسنحيل شركات المحمول إلى النيابة حال عدم التزامهم".
 
وأكد على أنه ستلتزم الشركة التى تخالف القانون بإعادة الأموال إلى المستهلك مرة أخرى، ولن نكتفى بأنها توقف الخدمة حال عدم موافقة المستهلك على خدمة "الكول تون".

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