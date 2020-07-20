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رياضة

إنتر ميلان يتعادل مع روما 2-2 في قمة الدوري الإيطالي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أفلت فريق إنتر ميلان من خسارة محققة، واكتفى بالتعادل أمام نظيره فريق روما بنتيجة 2-2 في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي، على ملعب "الأوليمبيكو".

روفع فريق إنتر ميلان رصيده بعد هذا التعادل الى 72 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الذي سيلعب غدًا ضد لاتسيو، بينما رفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس.

واستطاع فريق إنتر ميلان أن يسجل هدف التقدم عن طريق، ستيفان دي فري في الدقيقة " 15 "، ثم تمكن روما من تسجيل هدف التعادل عن طريق، ليوناردو سبينازولا.

وفي الدقيقة " 57 " سجل روما هدف التقدم عن طريق، هنريك مخيتريان، في حين استطاع الإنتر من تسجيل التعادل عن طريق، روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الدقيقة " 88 ".
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