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رياضة

إبراهيم سعيد: كارتيرون أخطأ في تصريحاته عن صعوبة منافسة الأهلي.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:12 ص
كارتيرون
كارتيرون
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حسن العمدة
انتقد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، التي أوضح فيها أن هدفه هو الحصول على المركز الثاني فى جدول الدوري هذا الموسم.

وقال إبراهيم سعيد، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "تصريحات كارتيرون خاطئة بشكل كبير، وأضاع الحماس لدى اللاعبين عند استئناف البطولة الشهر المقبل، والزمالك فريق كبير، ولا يجب أن تخرج هذه التصريحات من المدير الفني الفرنسي".
 
وأضاف إبراهيم سعيد "الأهلي فى أكثر من موسم كان بعيدا عن الدوري ولكنه بإصرار والحماس عاد وحصل عليه، كان يجب على كارتيرون أن يمنح اللاعبين الحماس والتركيز".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد بعد توقفه نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وسجل خماسية الزمالك في المباراة يوسف إبراهيم “أوباما” ثلاثة أهداف “هاتريك” وأحمد سيد “زيزو” ومصطفى محمد هدف لكلا منهما فيما سجل أحمد حسن مكي هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء .

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