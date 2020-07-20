إبراهيم سعيد: كارتيرون أخطأ في تصريحاته عن صعوبة منافسة الأهلي.. فيديو

انتقد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، التي أوضح فيها أن هدفه هو الحصول على المركز الثاني فى جدول الدوري هذا الموسم.





وقال إبراهيم سعيد، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "تصريحات كارتيرون خاطئة بشكل كبير، وأضاع الحماس لدى اللاعبين عند استئناف البطولة الشهر المقبل، والزمالك فريق كبير، ولا يجب أن تخرج هذه التصريحات من المدير الفني الفرنسي".

وأضاف إبراهيم سعيد "الأهلي فى أكثر من موسم كان بعيدا عن الدوري ولكنه بإصرار والحماس عاد وحصل عليه، كان يجب على كارتيرون أن يمنح اللاعبين الحماس والتركيز".



