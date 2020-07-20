خبير لوائح: اللجنة الخماسية تذهب بالكرة المصرية إلى النفق المظلم.. فيديو

قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إن الحديث عن إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة سنة وفق القانون المصري غير صحيح، وينافي الحقيقة.





وأضاف "بيومي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، أعجبوا بالكراسي ولهذا أهملوا اللوائح، حتى يجبروا الاتحاد الدولي للكرة، على مد عملهم عاما آخر.





وأوضح خبير اللوائح ، أن الفيفا ترغب فى إجراء انتخابات قبل 31 يوليو، مضيفا أن تعديلات اتحاد الكرة لا تحتاج إلى أكثر من يومين فقط لا غير.





وأكد أن لائحة اتحاد الكرة بها عوار ومجاملات لصالح أشخاص بعينهم، ولا توجد أى مبررات لتأخير اتحاد الكرة فى حسم تعديلات اللائحة وإجراء الانتخابات.





وتساءل "ما الذى منع الجبلاية من إنهاء تعديلات لائحة النظام الأساسي خلال الفترة الماضية؟"، متوقعا أن تأخذ "اللجنة الخماسية الكرة المصرية إلى نفق مظلم وفى منتهى الخطورة".





كما رفض بيومي-المسئول المكلف من قبل نادي الزمالك عن ملف نادي القرن-الحديث عن الإجراءات التى ستتخذها القلعة البيضاء بشأن ذلك الملف الشائك، قائلا: "أرفض التعليق على هذا الموضوع".



