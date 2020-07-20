أحمد جعفر : أتمنى تأهل القطبين لنهائى الأبطال.. ومصر تعانى فى مركز رأس الحربة.. فيديو

قال أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض يمتلك حظوظًا كبيرة فى حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم.





وأضاف أحمد جعفر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الزمالك لديه حظوظًا كبيرة فى التتويج باللقب القاري، مؤكدا أنه يتمنى بلوغ، قطبي الكرة المصرية، لنهائى البطولة.





كما يري أحمد أن الكرة المصرية، تعاني في مركز رأس الحربة، في الوقت الحالي، إلا أن هناك بعض الوجوه الشابة، التى تعيد إلى هذا المركز رونقه وجماله، مثل أحمد ياسر ومصطفي محمد.



