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أخبار العالم

ضاحي خلفان: 90٪ من مهندسي المسبار خريجي الجامعات الإماراتية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:27 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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مصطفى كرم
علق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي على انطلاق اول صاروخي إماراتي استكشافية لكوكب المريخ. 

وكتب ضاحي خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏90% من مهندسي المسبار خريجي الجامعات الاماراتية.. وهذا مؤشر لجامعاتنا".


وانطلق منذ قليل مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.
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