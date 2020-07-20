ضاحي خلفان: 90٪ من مهندسي المسبار خريجي الجامعات الإماراتية

علق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي على انطلاق اول صاروخي إماراتي استكشافية لكوكب المريخ.





وكتب ضاحي خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏90% من مهندسي المسبار خريجي الجامعات الاماراتية .. وهذا مؤشر لجامعاتنا".









وانطلق منذ قليل مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.



