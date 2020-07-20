أنور قرقاش عن إطلاق الإمارات صاروخ للمريخ: تقلص المسافة بين الأرض والسماء

علق أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، على إطلاق دولة الإمارات أول صاروخ لكوكب المريخ.
وغرد قرقاش عبر تويتر قائلا "مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش اتحاد إماراتنا".
وانطلق منذ قليل مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.
ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.