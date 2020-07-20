أنور قرقاش عن إطلاق الإمارات صاروخ للمريخ: تقلص المسافة بين الأرض والسماء

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، على إطلاق دولة الإمارات أول صاروخ لكوكب المريخ.

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عبر تويتر قائلا "‏مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش اتحاد إماراتنا".