النقد الدولي عن مفاوضات الحكومة اللبنانية: لم نصل لبرنامج نعتمده.. فيديو

قالت

كريستالينا

، مدير عام صندوق النقد الدولي،

أن المباحثات مازالت مستمرة، فقد انخرطنا في المباحثات مثل لحظة لجوء الحكومة اللبنانية لصندوق النقد الدولي، ونحن نعرف ما يجب فعله صعب، وقد رأينا في خطة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية لنا عناصر جيدة.









وتابعت جورجييفا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن " المذاع على قناة العربية الحدث، أنهم لم يصلوا الي المرحلة بعد، ولم نر حتى الآن وحدة الهدف، حتى يشتكوا من إتخاذ الإجراءات الصعبة المطلوبة، لذا فنحن لم نصل بعد لمرحلة وجود برنامج يصل إلى إدارة الصندوق.









وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الشعب اللبناني يريد أن يرى ذلك يتحقق، وهم يستحقون ذلك، وانا امل ان نتوصل لهذه النتيجة الإيجابية، ولكن لا يوجد تقدم كبير حتى الآن.





وأشارت إلى أن هناك بعض المشكلات الهيكلية في لبنان خاصة في قطاع البنوك، من حيث كيف تشارك المجتمع في أعباء ما يجد عمله، وما يجب أن يحدث مشاركة جميع الأطراف، وسيوجب على البعض التضحيات من أجل مستقبل لبنان، وليس من الواضح وجود أتفاق بين الجهات المختلفة وتوحيد الحكومة مع البنوك واتخاذ قرارات حازمة بشأن برنامج يمكن دعمه.





ونوهت إلي أن تقلص الاقتصاد العالمي خلال هذا العام بنسبة 4.9%، مضيفة أن 95% من بلدان العالم سينهون هذا العام باقتصاد أصغر حجما من الذي بدأوا به العام على إثر جائحة " كورونا".



