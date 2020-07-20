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النقد الدولي عن مفاوضات الحكومة اللبنانية: لم نصل لبرنامج نعتمده.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:02 ص
كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا
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كريم الخطيب
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،  أن المباحثات مازالت مستمرة، فقد انخرطنا في المباحثات مثل لحظة لجوء الحكومة اللبنانية لصندوق النقد الدولي، ونحن نعرف ما يجب فعله صعب، وقد رأينا في خطة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية لنا عناصر جيدة.


وتابعت جورجييفا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن " المذاع على قناة العربية الحدث، أنهم لم يصلوا الي المرحلة بعد، ولم نر حتى الآن وحدة الهدف، حتى يشتكوا من إتخاذ الإجراءات الصعبة المطلوبة، لذا فنحن لم نصل بعد لمرحلة وجود برنامج يصل إلى إدارة الصندوق.


وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الشعب اللبناني يريد أن يرى ذلك يتحقق، وهم يستحقون ذلك، وانا امل ان نتوصل لهذه النتيجة الإيجابية، ولكن لا يوجد تقدم كبير حتى الآن.

وأشارت إلى أن هناك بعض المشكلات الهيكلية في لبنان خاصة في قطاع البنوك، من حيث كيف تشارك المجتمع في أعباء ما يجد عمله، وما يجب أن يحدث مشاركة جميع الأطراف، وسيوجب على البعض التضحيات من أجل مستقبل لبنان، وليس من الواضح وجود أتفاق بين الجهات المختلفة وتوحيد الحكومة مع البنوك واتخاذ قرارات حازمة بشأن برنامج يمكن دعمه.

ونوهت إلي أن تقلص الاقتصاد العالمي خلال هذا العام بنسبة  4.9%، مضيفة  أن  95% من بلدان العالم  سينهون هذا العام باقتصاد أصغر حجما من الذي بدأوا به العام على إثر جائحة " كورونا".

ولفت إلي أن هذه  الأزمة التي وصفتها بالفريدة حيث أحدثت استجابة فريدة من نوعها بين دول مجموعة العشرين التي  لعبت دورا أساسيا في تجميع البلدان لتبادل الخبرات وحشد الجهود من أجل هذه الاستجابة منذ بداية الأزمة.

وتابعت أن هذه الاستجابة والإجراءات المالية التي جرى تنفيذها جائت سريعة لوضع ركيزة للاقتصاد العالمي كي لا ينزلق  بما وصل إلى  11 تريليون دولار.

وكشفت أن  البنوك المركزية ضخت  كميات هائلة من السيولة حتى لضمان استمرارية  العمل على الرغم من أن الوباء  قد تسبب في توقف الاقتصادات.
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