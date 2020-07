أونلاين.. جامعة حلوان تعقد ندوة عن كيفية المشاركة بفاعلية الاتحادات الدولية

يعقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتوره منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أولى فعاليات سلسلة لقاءات Internationalization Street والتى تعقد أونلاين بعنوان" How to Become Actively Engaged in Partnerships & Networks" " كيف تشارك بفعالية فى الشراكات والشبكات والاتحادات الدولية ".





اقرأ ايضا:



البعثات تعلن عن منح دراسية بجامعة كاميرينو بإيطاليا.. تفاصيل التعليم العالي: استطعنا جذب الطلاب الوافدين بإدخال برامج جديدة في الجامعات

وبحسب بيان، الاثنين، تأتي تلك الفعالية فى إطار حرص الجامعة على تشجيع مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الشراكات والاتفاقيات الدولية، بهدف تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع الشركاء الدوليين، حيث تبدأ فعاليات اللقاء بافتتاح الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لموضوع الندوة وإلقاء الضوء على أهمية اتفاقيات التعاون الدولى، وذلك بحضور ممثل عن الإدارة العامة للعلاقات الثقافية لمناقشة الإجراءات الإدارية الخاصة بمذكرات التفاهم.





وأشارت د. ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية إلى أن الندوة سوف تتضمن إلقاء الضوء على أهمية المشاركة فى شراكات دولية و آليات تفعيل اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى العائد من عضوية جامعة حلوان فى الشراكات والشبكات والاتحادات الدولية وكيفية الاستفادة من أنشطة تلك الشبكات ، بالإضافة إلى الإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بموضوع اللقاء من خلال قسم الشراكات والشبكات والاتحادات الدولية بالمكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.





وتعقد فعاليات الندوة يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، من خلال تطبيق زووم. وعلى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى المشاركة الفعالة والاستفادة من الشراكات والشبكات والاتحادات الدولية التسجيل لحضور الفعالية اونلاين من خلال اللينك التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPyUs79HcoxA9GKysgqNyuoOfp9LeaNq-naW09wQTWcInNfw/viewform