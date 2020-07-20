ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي فى موقع تصوير 30 مارس .. صور





والتقطت ندى الكامل عددا من الصور مع أبطال العمل ولعل من ابرزهم الفنانة دينا الشربينى والفنان خالد الصاوى.









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الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي ‏رزق، أحمد خالد صالح، من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.









وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة الشربيني ومعها الفيشاوي، والذي يجسد دور مريض نفسي، يتورط في الكثير من المشاكل.

حرصت ندى الكامل على التواجد مع زوجها الفنان أحمد الفيشاوى خلال تصويره مشاهد فيلم "30 مارس" داخل احد الاستوديوهات.