المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر تنظم ندوة حول كود الحماية المدنية الجديد

نظمت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ندوة عن كود الحماية المدنية الجديد، بأحد فنادق مدينة الغردقة، للإجابة عن تساؤلات العاملين بالفنادق حول تطبيق كود الحماية المدنية الجديد بالفنادق.





وذلك بحضور علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، وهشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الرئيسية وعضو لجنة الكود المصري.

كذلك حضر الندوة العميد حازم فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، وبمشاركة 70 من ممثلى الفنادق السياحية بالغردقة، وسط إجراءات احترازية وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعى، وكذلك 90 مشاركا عبر تطبيق زووم.

من جانبه قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن هدف الندوة الإجابة على التساؤلات حول تطبيق كود الحماية المدنية الجديد بالفنادق، وكذلك إطلاع العاملين بالمنشآت الفندقية المختلفة من العاملين بالفنادق بالبحر الأحمر على كل ما هو جديد بشكل دائم.





كما أكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر على أهمية بدء العمل بالكود المصرى الجديد للحماية من أخطار الحريق "كود الحماية المدنية" الخاص بالمنشآت الفندقية، وقال إنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.





وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التى يوجد استحالة أو صعوبة فى تنفيذها، وكذا الاشتراطات التى يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

وشدد على أهمية الكود الموحد للفنادق العائمة، لافتا إلى أنه لم يكن هناك كود للفنادق العائمة فى السابق، موضحا أن الكود يتم تطبيقه على الفنادق العائمة الجديدة التى سيتم استحداثها، فى حين عالج الكود المشاكل التى كانت تواجه الفنادق القائمة بالفعل، كما تم بحث كل المشكلات التى تواجه الفنادق الثابتة من خلال المركز القومى للبحوث حتى صدر لها كود خاص.

كانت أرسلت غرفة المنشآت الفندقية، لجميع أعضائها من الفنادق نسخة من بنود الكود المصرى للحماية من إخطار الحريق الخاص، والذى صدر به قرار من وزير الإسكان مؤخرا، وذلك لإبلاغهم رسميا بالكود واستعدادا لبدء تطبيقه بشكل إجبارى فى فبراير المقبل بعد منح الفنادق مهلة ستة أشهر، حيث يتضمن كود الخاص بالعائمات "الجديدة – والقائمة بالفعل"، وكود المبانى القائمة.