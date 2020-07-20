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أخبار البلد

عن إطلاق مسبار الأمل.. أبو الغيط: مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:32 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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أ ش أ
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إطلاق الإمارات لمشروع "مسبار الأمل" مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية . 

وقال أبو الغيط، في كلمة مسجلة بهذه المناسبة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم "الإثنين": إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارككم اليوم نجاح عملية إطلاق "مسبار الأمل".. هذه المناسبة الفريدة والمحطة الفارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات..وإحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم.

وأضاف أن مشروع الإمارات "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ إنما يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية..ويرسل رسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل.. ويعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد.

وأشار أبو الغيط إلى أن هذا الإنجاز أيضًا هو نتيجة طبيعية لمنهج الدولة في تشجيع الابتكار والإعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وإنما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته... فهذا المنهج خلق لنا نموذجًا ملهمًا وموضوعًا للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلى التميز... كما أنه أتاح المجال لوصول العرب إلى المريخ.



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