بالكمامة.. وصول سما المصري لحضور ثاني جلسات محاكمتها في التحريض على الفجور

وصلت منذ قليل إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية،سما المصري وذلك لحضور ثاني جلسات محاكمتها فى قضية جديدة فى اتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.





وظهرت سما المصري داخل قفص الاتهام مرتدية كمامة طبية وملابس السجن البيضاء، وذلك تنفيذا للاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وكانت أحالت النيابة العامة الفنانة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، واتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.





وقالت سما المصرى أثناء التحقيقات، إن مقدمي البلاغات يسعون للشهرة من خلال تقديمهم بلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين، موضحة أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.





ظهرت "سما المصرى" خلال جلسة التحقيق وهي ترتدي ملابس السجن الاحتياطية، وحاولت إخفاء وجهها، قبل الدخول لجلسة التحقيق معها في القضية رقم 979 لسنة 2020 إداري الأزبكية، والمقيد تحت رقم 167775 لسنة 2020 عرائض النائب العام، لاتهامها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة والفعل الفاضح.





يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم



