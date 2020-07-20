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هيئة تعليم الكبار: المنيا الأعلى في نسبة الأمية..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عاشور عمرى، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن وضع الأمية في مصر لا يتماشى مع خطط التنمية التي تتجه إليها الدولة، وذلك نتيجة لوجود بعض الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي بسبب بعض الإجراءات السياسية والإجراءات الخاصة بمحو الأمية.


وأضاف عمرى فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن نسبة الأمية تزيد فى صعيد مصر نتيجة الفقر الذي كان متفشيا هناك لفترات سابقة، بالإضافة للعادات والتقاليد التى كانت موجودة فى تلك المناطق، بالإضافة إلى الزيادة السكانية.

وتابع أن  خطة الدولة لمحو الأمية 2030 تهدف بالفعل للقضاء على الأمية بشكل جذري قبل هذا التاريخ، لافتًا إلى أن الأمية تصل نسبتها إلى 27% وبالنسبة للشريحة العمرية 15 سنة فأكثر.

وأوضح أنه قبل إنشاء الهيئة في مصر كانت نسبة الأمية تزيد عن 40% في مصر، وفي الفترة الحالية تصل إلى 27%، مؤكدًا أن هناك انخفاضا ملحوظا في الأعداد، ومع ذلك خطط التنمية تحتاج إلى تكثيف من أجل إعلان خلو مصر من الأمية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى بها ارتفاع فى نسب ومعدلات الأمية، ، حيث بها 39% من الأميين وفى عام 2014 كانت 42%، ويليها محافظات بنى سويف وسوهاج وقنا وبعد ذلك الفيوم.
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