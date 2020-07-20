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محافظات

غلق 38 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية في قنا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:17 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية أصدرت قرار غلق إداري لـ 38 منشأة صحية، وأصدرت إنذارات بغلق 32 منشأة أخرى، وذلك لعدم التزامها بالقواعد المنصوص عليها وعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.


وأوضح الداودي، أن المنشآت التي تم غلقها كانت لعيادات خاصة ومعامل تحليل ومراكز أشعة منها 13 منشأة بنجع حمادي، 8 منشآت بمدينة قنا، 7 منشآت بأبوتشت، 5 بالوقف، 4 بنقادة وواحدة بقوص.


وأوضح محافظ قنا، أن أسباب غلق تلك المنشآت هى تواجد بعض الأطباء بها أثناء فترة عملهم الرسمية بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عمل بعضها بدون ترخيص وعدم وجود عقود نفايات لها أو إيصالات تفيد استلام النفايات من تلك المؤسسات.


ووجه الداودي، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة المنشآت الصحية الخاصة والمرور عليها بشكل  دوري ومستمر واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وشدد محافظ قنا، على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي رصدها من قبل الإدارة المشرفة.


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